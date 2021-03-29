抹茶香蕉果仁純素蛋糕｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

純素蛋糕健康又美味。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享純素抹茶香蕉果仁蛋糕食譜，甜度較低，屬健康之選。林雲中教路，若想增加甜度，亦可將楓糖漿以甜菜糖或其他乾身的砂糖類材料代替。

純素抹茶香蕉果仁蛋糕

材料：

薄力粉 150克

抹茶 1至1.5小匙（1小匙約5毫升）

泡打粉 1小匙

海鹽 1/4小匙

無調整豆乳 75毫升

米油 45-50毫升

楓糖漿 20毫升（可用甜菜糖代替）

香蕉 120克

美國山核桃果仁（Pecan nuts） 25克

製法：

1. 薄力粉、抹茶、泡打粉和海鹽混合攪拌；無調整豆乳、米油及楓糖漿混合攪拌；香蕉壓碎，備用。

2. 無調整豆乳、米油及楓糖漿混合物加入薄力粉、抹茶、泡打粉和海鹽混合物，再加入香蕉。

3. 然後加入美國山核桃果仁再攪拌。

4. 焗爐預熱170至175度，放入混合物焗30分鐘後，用錫紙蓋上，再焗15至20分鐘，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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