合味道紀念館@中港城　三大打卡位：杯麵牆、大杯麵、趣聞展牆　香港限定工作坊：榖物麥片工作坊｜好去處

合味道紀念館香港已開幕。佔地近10,000平方呎的紀念館以「安藤百福創造力之旅」為主題 (安藤百福是即食麵發明者及日清食品創辦人)，推出三大體驗式工作坊和多個特色展覽打卡位。三大必到打卡位是：齊集全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵的「杯麵牆」、3米高的「大杯麵」、介紹即食麵、合味道杯麵、「太空拉麵」(Space Ram) 趣聞的特色展牆。

工作坊則有「我的合味道工作坊」、「出前一丁工作坊」、全球獨家限定的「榖物麥片工作坊」。參加者可在「榖物麥片工作坊」親身探索新產品榖物麥片的誕生及製作過程，選擇自己喜愛的配搭材料，製作專屬自己的產品，創作獨一無二的包裝設計。工作坊門票在www.cupnoodles-museum.com.hk網上發售。

因應疫情，紀念館採取的防疫措施包括：館內每日清潔及消毒、每節工作坊完結後消毒、館內全體員工每14日提交新冠病毒核酸檢測陰性結果證明、工作坊縮減一半或更多名額、參加者預先網上登記活動、訪客入場前須先量度體溫，使用「安心出行」或提供資料登記。

合味道紀念館香港

地址：尖沙嘴中港城2樓26-35號

開放時間：逢周一、二、四、日：上午11時15分至晚上8時15分

逢周五、六及公眾假期：上午11時15分至晚上9時15分

*逢周三休館

票務詳情：訪客請提前網上預約參加工作坊（www.cupnoodles-museum.com.hk）。

*紀念品店免費入場。

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