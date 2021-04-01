復活節動手做應節食品 傳統十字包加入新煮意
文章日期：2021年04月01日
復活節的應節食品除復活蛋和朱古力糖果之外，還有起源於16世紀英國的十字包。這種添加了香料的甜麵包，包上的十字代表耶穌被釘十字架，紀念耶穌受難，十字包通常在復活節前的周五（Good Friday）品嘗。國際廚藝學院（ICI）教導員黎家華示範應節十字包，在傳統口味中加入新口感。
復活節十字包
步驟一：十字包餅皮
材料及工具：
牛油 145克
糖粉 180克
蛋糕粉 180克
可可粉 3克
擀麵杖、6厘米切餅器、刀 各1個
製法：
1. 混合蛋糕粉和可可粉。
2. 將牛油和糖粉加入碗中，並與混合粉末混和。
3. 麵糰在冰箱中放置30分鐘。
4. 將麵糰擀成2毫米厚度。
5. 用切餅器切出6厘米的圓形，逐一𠝹出十字形，備用。
步驟二：十字包麵糰
材料：（27-28個十字包分量）
麵粉 500克
糖 100克
鹽 1克
乾酵母 10克
丁香粉 1克
桂皮粉 1克
牛油 75克
雞蛋 100克
水 190毫升
葡萄乾 130克
混合果皮（切碎） 70克
製法：
1. 混合麵粉、糖、鹽、酵母、丁香粉和桂皮粉。
2. 與雞蛋和水混合，揉搓4分鐘。
3. 將牛油慢慢加入麵糰中，混合成光滑的麵糰。
4. 加入葡萄乾和混合果皮，在室溫下將麵糰發酵15分鐘。
5. 將麵糰分成每個38克，搓成圓形，並發酵30-40分鐘。
6. 在麵糰掃上蛋液，再將步驟一的餅皮鋪在上面。
7. 將焗爐預熱至180℃，把十字包麵糰放入焗約20分鐘即成。
復活節 食譜：
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