復活節動手做應節食品　傳統十字包加入新煮意

十字包麵糰：將焗爐預熱至180℃，把麵糰放入焗約20分鐘即成。（圖片由相關機構提供）

十字包麵糰： 將十字包餅皮鋪在上面。（圖片由相關機構提供）

十字包麵糰： 在麵糰掃上蛋液。（圖片由相關機構提供）

十字包麵糰：將麵糰分成每個38克搓成圓形，發酵30-40分鐘。（圖片由相關機構提供）

十字包麵糰：加入葡萄乾和混合果皮在室溫下發酵15分鐘。（圖片由相關機構提供）

十字包麵糰：將牛油加入麵糰中混合成光滑的麵糰。（圖片由相關機構提供）

十字包餅皮：𠝹出十字形備用。（圖片由相關機構提供）

十字包餅皮：用切餅器切出6厘米的圓形。（圖片由相關機構提供）

十字包餅皮：將牛油、糖粉、蛋糕粉和可可粉按指定次序混和。（圖片由相關機構提供）

復活節的應節食品除復活蛋和朱古力糖果之外，還有起源於16世紀英國的十字包。這種添加了香料的甜麵包，包上的十字代表耶穌被釘十字架，紀念耶穌受難，十字包通常在復活節前的周五（Good Friday）品嘗。國際廚藝學院（ICI）教導員黎家華示範應節十字包，在傳統口味中加入新口感。

復活節十字包

步驟一：十字包餅皮

材料及工具：

牛油 145克

糖粉 180克

蛋糕粉 180克

可可粉 3克

擀麵杖、6厘米切餅器、刀 各1個

製法：

1. 混合蛋糕粉和可可粉。

2. 將牛油和糖粉加入碗中，並與混合粉末混和。

3. 麵糰在冰箱中放置30分鐘。

4. 將麵糰擀成2毫米厚度。

5. 用切餅器切出6厘米的圓形，逐一𠝹出十字形，備用。

步驟二：十字包麵糰

材料：（27-28個十字包分量）

麵粉 500克

糖 100克

鹽 1克

乾酵母 10克

丁香粉 1克

桂皮粉 1克

牛油 75克

雞蛋 100克

水 190毫升

葡萄乾 130克

混合果皮（切碎） 70克

製法：

1. 混合麵粉、糖、鹽、酵母、丁香粉和桂皮粉。

2. 與雞蛋和水混合，揉搓4分鐘。

3. 將牛油慢慢加入麵糰中，混合成光滑的麵糰。

4. 加入葡萄乾和混合果皮，在室溫下將麵糰發酵15分鐘。

5. 將麵糰分成每個38克，搓成圓形，並發酵30-40分鐘。

6. 在麵糰掃上蛋液，再將步驟一的餅皮鋪在上面。

7. 將焗爐預熱至180℃，把十字包麵糰放入焗約20分鐘即成。

復活節 食譜：

兔仔復活蛋棉花糖

復活蛋玻璃曲奇

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm