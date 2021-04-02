復活節好去處｜港九新界打卡熱點
文章日期：2021年04月02日
復活節，港九新界商場各有不同活動及裝置，大家可以打卡影靚相，又可以玩遊戲。
部分商場佈置：
【銅鑼灣】皇室堡 X《變形金剛：斯比頓傳奇》[詳情]
【銅鑼灣】利園區「Kids Easter Fun復活節歡樂派對」[詳情]
【赤柱】赤柱廣場「Paws Galaxy」[詳情]
【尖沙嘴】The ONE X 鱷魚先生「我的復活節不可能那麼壞」[詳情]
【旺角】MOKO新世紀廣場「MOKO春の花見」[詳情]
【樂富】樂富廣場「Urban Retreat綠運會」[詳情]
【藍田】啟田商場 X b. Wing「KTopia快樂國度」[詳情]
【沙田】新城市廣場「Kakao Friends藝術館」 [詳情]
【葵芳】新都會廣場「慢活‧時光 Slow Living」[詳情]
【荃灣】荃新天地「Happy Farm EE-I-EE-I-OH」 [詳情]
【荃灣】荃灣廣場「綠色復活節」[詳情]
【荃灣】D·PARK愉景新城「高山老街食の祭」[詳情]
【荃灣】如心廣場「扭得出骰Rubik's展」 [詳情]
【元朗】YOHO MALL「青森光之祭典」[詳情]
【大嶼山】愉景灣「繽紛復活節2021」[詳情]
【大嶼山】昂坪360「尋蛋滋味360」[詳情]
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com