黑朱古力vs.牛奶朱古力　營養師：黑朱古力較高脂　牛奶朱古力較高糖

營養師稱，白朱古力主要成分為可可脂、糖、奶粉及調味劑等，部分廠商或會以牛油、菜油、棕櫚油等，增加其飽和脂肪和反式脂肪含量。（何芍盈攝）

朱古力受大小朋友喜愛，朱古力種類多，白朱古力、牛奶朱古力、黑朱古力如何選擇？吃黑朱古力較健康？朱古力包裝上的百分比代表什麼？香港專業教育學院（葵涌）健康及生命科學系講師、英國註冊營養師黃蘊芝接受《明報》電子平台組訪問，逐一解答上述疑問，並建議如何選擇朱古力。

朱古力可可濃度愈高愈高脂

不少朱古力在包裝上標有60％、75％、85％等數字，黃蘊芝表示，百分比代表朱古力的可可濃度，百分比愈高，可可濃度愈高，代表可可固體（cocoa solid）及可可脂（cocoa butter）含量愈高。可可固體含有黃酮類化合物（flavonoids），有抗氧化、延緩衰老及維持心臟健康的功效。惟黃蘊芝提醒，可可固體及可可脂含量愈高，亦表示其脂肪含量及熱量愈高。以市面上其中一款70％及90％朱古力為例，100克（一整排）70％朱古力卡路里和總脂肪含量分別為520千卡和40克；每100克90％朱古力卡路里和總脂肪含量分別為592千卡和55克。

黑朱古力較低糖但較高脂

黃蘊芝稱，黑朱古力主要成分包括可可固體、可可脂，部分亦會加糖。雖然黑朱古力所含的可可固體和可可較多，糖含量一般亦較白朱古力、牛奶朱古力等低，但其脂肪含量則較高。

牛奶朱古力加奶加糖 糖分較高

牛奶朱古力除了加入牛奶，部分在製作過程中亦會加入大量糖以中和可可的苦味。選擇時，宜留意牛奶朱古力的糖含量，一般來說，每100克牛奶朱古力，其糖含量可達50克或以上，比黑朱古力高，但其總脂肪含量則較低。

白朱古力非朱古力 最不理想之選

白朱古力不含可可固體，正式來說不屬於朱古力。白朱古力主要成分為可可脂、糖、奶粉及調味劑等，部分廠商未必完全用可可脂製作白朱古力，或會以牛油、菜油、棕櫚油等，增加其飽和脂肪和反式脂肪含量，因此白朱古力是最不理想的選擇。

文：何芍盈

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