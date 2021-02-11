OL閨蜜下午茶之選｜CANVAS X 帝京酒店Lion Rock　歎玫瑰主題下午茶獲贈玫瑰系列護膚品

CANVAS聯乘帝京酒店Lion Rock，以奧圖玫瑰為主題，4月1日至6月30日期間供應瑰麗仙境下午茶。茶點有：龍蝦沙律撻、松葉蟹肉玉子卷、火炙三文魚卷、櫻花海老軟心芝士、、迷你碎吞拿魚腩丼、紅桑子荔枝玫瑰慕絲蛋糕、佛手柑玫瑰芭菲、玫瑰草莓西瓜蛋糕、青檸玫瑰花水信玄餅、紫羅蘭雜莓蛋白餅、提子鬆餅。是次下午茶特別調配兩款粉紅色特飲：Rose Garden、Rose Latte。凍飲Rose Garden以新鮮檸檬汁、梳打水、紅石榴及玫瑰糖漿調配而成，入口清新。熱飲Rose Latte奶泡綿滑，玫瑰花瓣綴於奶泡上，帶有陣陣玫瑰幽香。惠顧兩位用下午茶可獲贈CANVAS玫瑰全日呵護套裝及香薰口罩配飾一份 (價值$495)，套裝包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘10 ml、玫瑰水凝面膜10 ml、玫瑰24小時全效保濕乳液10 ml。下午茶提供外賣及外送服務。

CANVAS瑰麗仙境下午茶@帝京酒店Lion Rock

供應期：2021年4月1日至6月30日

時間：下午2時半至5時

價錢：$508兩位用 (包兩杯特飲)、$270一位用 (包一杯特飲) (另收加一服務費)

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓Lion Rock

網址：www.royalplaza.com.hk

查詢電話：2622 6167

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

下午茶情報：

‧Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green

‧喜來登酒店 x L'OCCITANE香檳下午茶

‧二人下午茶@銅鑼灣希慎LIFETASTIC

‧Vivienne Westwood Cafe英倫風限定下午茶

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