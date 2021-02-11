OL閨蜜下午茶之選｜Leica X 朗廷酒店　歎下午茶以優惠價參加Leica攝影課程

香港朗廷酒店聯乘德國相機品牌Leica，即日至5月31日推出「徠卡傳奇」下午茶。下午茶鹹點有蟹肉餡餅、燒牛肉卷、鵝肝配無花果醬、三文魚三文治。甜點有以Leica標誌性相機系列命名的「M」熱情果香味朱古力蛋糕、徠卡傳奇紅莓泡芙、黑森林蛋糕「徠卡博物館」、抹茶紅豆撻，以及自家製鬆軟英式鬆餅和提子鬆餅配德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬。隨餐可選配精選優質Jing茶，或加錢升級享用Taittinger香檳。

惠顧下午茶可以優惠價每位淨價300元參與Leica攝影課程，課程由徠卡學院（Leica Akademie）講師劉冠麟講授，內容包括從基礎攝影認知到實際操作、構圖和攝影美學等。Leica攝影課程在香港朗廷酒店舉行，每周一班，每班限8位，先到先得。

Leica X 朗廷酒店「徠卡傳奇」下午茶

供應日期：即日至5月31日

供應時間：周一至周五下午3時至5時30分

周末及公眾假期下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分

價錢：每位$398、兩位$688（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店地下大堂廷廊

電話︰2132 7898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

其他下午茶情報：

‧CANVAS玫瑰主題下午茶@帝京酒店Lion Rock

‧Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green

‧L'OCCITANE香檳下午茶@香港喜來登酒店

‧二人下午茶@銅鑼灣希慎廣場LIFETASTIC店

更多下午茶情報：link.mingpao.com/51321.htm

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