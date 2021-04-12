素蘿蔔糕消滯下氣 兩食譜簡單易整｜Green Monday食譜
文章日期：2021年04月12日
白蘿蔔是常見食材，註冊中醫胡玘君表示，白蘿蔔有下氣作用，素蘿蔔糕不含臘味，健脾下氣。她提供兩個素蘿蔔糕食譜：台式素蘿蔔糕、老人頭菇素蘿蔔糕，有助消滯，以及減少因食積而出現的痰濕。
食譜1：台式素蘿蔔糕
材料：（約2盒分量）
白蘿蔔 1條
鹽 少許
油 少許
有機方糖 1粒
水 3/4湯碗
太白粉 200克
麵粉 4湯匙
製法：
1. 白蘿蔔洗淨，去皮切條。太白粉及麵粉拌勻，備用。
2. 炒白蘿蔔條，加水煮4分鐘。
3. 白蘿蔔條加入拌勻的太白粉及麵粉，製成粉糰，留意，粉需完全黏住白蘿蔔條。
4. 粉糰倒入盒，蒸40分鐘即成。
食譜2：老人頭菇素蘿蔔糕
材料：（約2盒分量）
白蘿蔔 1條
淮鹽 少許
油 少許
有機方糖 1粒
老人頭菇 10片
水 1湯碗
粘米粉 200克
白酒 1茶匙
粟粉 4湯匙
製法：
1. 白蘿蔔洗淨，去皮切條，備用。
2. 老人頭菇洗淨，切絲浸水，以白酒炒老人頭菇，再加水煮軟，老人頭菇及菇水備用。
3. 粘米粉及麵粉拌勻。
4. 炒白蘿蔔條，加入菇水煮4分鐘後再放老人頭菇。
5. 白蘿蔔條加入拌勻的粘米粉及麵粉，製成粉糰。留意，粉需完全黏住白蘿蔔條。
6. 粉糰倒入盒，蒸40分鐘即成。
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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