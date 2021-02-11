OL閨蜜下午茶之選｜Spring Garden春夏童夢下午茶@港麗酒店　士多啤梨Amalfi檸檬入饌

港麗酒店樂聚廊即日至5月31日推出「Spring Garden春夏童夢下午茶」，以士多啤梨及意大利阿馬爾菲（Amalfi）檸檬入饌，製作精美鹹甜點。甜點有士多啤梨白朱古力瑪德蓮蛋糕、士多啤梨芝士蛋糕、開心果法式閃電泡芙、士多啤梨檸檬撻、士多啤梨香檳巴巴蛋糕杯、原味及提子鬆餅配英國奶油及自家製士多啤梨大黃果醬。鹹點有意式番茄炸飯球、法式蘑菇蝦肉香酥盒、芝士大葱蛋批、青瓜忌廉芝士三文治、香檳火腿芝士三文治、煙三文魚檸檬青葱牛油三文治。飲品可選Strawberry Spritz雞尾酒、無酒精版Strawberry Blossom或TeaWG士多啤梨水果茶。

網上預訂外攜雙人下午茶九折，店方稱會將其中$50捐予Make-A-Wish Hong Kong願望成真基金。

Spring Garden春夏童夢下午茶@港麗酒店

供應期︰即日至5月31日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢︰ 一位$338、兩位$558（另收加一服務費）

地址：金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樂聚廊

電話︰2822 8891

網上預訂外攜雙人下午茶：conraddining.hungrytuesday.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

‧Leica X 朗廷酒店

‧CANVAS玫瑰主題下午茶@帝京酒店Lion Rock

‧Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green

‧L'OCCITANE香檳下午茶@香港喜來登酒店

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