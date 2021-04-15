蘇富比古代書畫春拍展覽　細賞《石渠寶笈》清宮舊藏、弘仁《書畫合璧冊》【短片】

弘仁《書畫合璧冊》，估價4500萬至5500萬港元。（圖片由香港蘇富比提供）

（左起）李世倬《御題〈口數粥行〉詩意圖》及沈源《御題〈燈市行〉詩意圖》，估價5000萬至8000萬港元。（圖片由香港蘇富比提供）

香港蘇富比2021年古代書畫春季拍賣會將於4月19日在蘇富比藝術空間舉行，公眾可於4月16至18日到灣仔會展觀賞展品。（圖片由香港蘇富比提供）

香港蘇富比2021年古代書畫春季拍賣會將於4月19日在蘇富比藝術空間舉行，公眾可於4月16至18日到灣仔會展觀賞展品。今次中國古代書畫的春季拍賣有多件清宮珍稀藏品，包括《石渠寶笈》清宮舊藏——沈源《御題〈燈市行〉詩意圖》及李世倬《御題〈口數粥行〉詩意圖》、賀帝萬壽之彭元瑞《萬壽大慶八庚全韻詩》冊、藝術家曹仲英「默齋」藏古代書畫專輯等。

部分拍品：

沈源《御題〈燈市行〉詩意圖》及李世倬《御題〈口數粥行〉詩意圖》：兩幅為《御題〈范成大臘月村田樂府〉詩意圖》十軸組畫之二，為乾隆初年畫家奉敕創作組畫。兩幅作品分別描繪蘇州城民眾闐集燈市的場景及兩戶農家老少圍坐吃粥，作品有乾隆帝題字，嘉慶帝御印，估價5000萬至8000萬港元。

弘仁《書畫合璧冊》：十九開，包含松山樹石十幅、詩文書法九幅，畫幅袖珍卻面貌多變，繪出師古後的心中丘壑，並於對開頁各題一首沈周詩句，富遺民色彩。冊內有金石僧達受題扉頁，並記錄於其著作《寶素室金石書畫編年錄》中，幾經名家過目，包括畫家殷樹柏、篆刻家趙之琛、藏家楊繼振等，估價4500萬至5500萬港元。

彭元瑞《萬壽大慶八庚全韻詩》冊：為吏部尚書彭元瑞為清高宗乾隆皇帝八旬萬壽節所作，其詩文深得乾隆帝賞識。此詩冊亦收錄於乾隆57年刊行的《八旬萬壽盛典》一書內，為乾隆朝宮廷典禮儀軌以及政治生活等方面的重要文獻，估價800萬至1000萬港元。

香港蘇富比2021年古代書畫春季拍賣會

公眾預展日期：2021年4月16至18日（入場毋須預約）

時間：上午10時至下午6時（4月16日至17日）、上午10時至下午2時（4月18日）

預展地點：香港會議展覽中心

拍賣日期：2021年4月19日

地點：香港蘇富比藝術空間

詳情：www.sothebys.com

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