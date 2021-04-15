消委會‧冷氣機｜消委會推薦3款冷氣機製冷能源效益出眾　三菱重工、大金、三星上榜

消委會測試14款變頻式分體冷氣機，全部樣本的能源效益標籤均標示為1級。由於能源效益直接影響電費開支，測試結果顯示三菱重工、大金、三星3款冷氣機的製冷能源效益較為出眾，估計每年製冷所需電費亦為14款中最低。相關報道：14款冷氣機電費估算一覽 每年相差多達56%【附學睇能源標籤4要點】

消委會在測試報告中指出，簡稱CSPF的製冷季節性表現系數，是估算冷氣機全年從室內排走總熱量與其在同期間的總耗電量的比率，CSPF數值愈高，能源效率愈高，表示愈省電。測試結果顯示，CSPF數值最高的順次為「三菱重工」達7.31（評分5），「大金Daikin」為6.51（評分4.5），「三星Samsung」5.95（評分4）；CSPF值最低的是「日立Hitachi」，僅為4.69。

3款消委會推薦變頻式分體冷氣機（品牌／室內機及室外機型號／售價／製冷能源效益評分*／總評*）

三菱重工／SRK35ZSXH-S + SRC35ZSXH-S／$11,980／5／5

大金／FTXM36SV1N + RXM36SV1N／$10,830／4.5／4.5

三星／AR12TXHAAWKN + AR12TXHAAWKX／$5980／4／4.5

*評分最高為5分

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