消委會‧家用吸濕劑｜消委會教分物理性vs.化學性吸濕劑　提醒吸濕劑使用6貼士

氯化鈣吸濕劑多為兩層盒裝，上層的白色圓珠是氯化鈣。（資料圖片）

回南天到，環境濕度高，又是吸濕劑大派用場的時候。消委會測試市面20款家用吸濕劑，並提醒消費者吸濕產品的選購及使用貼士。【相關報道：消委會測試3款吸濕劑吸濕效能最佳】

物理性吸濕劑 vs. 化學性吸濕劑

吸濕劑一般分為化學性及物理性。化學性吸濕劑包括：氯化鈣（Calcium Chloride）與氧化鈣（Calcium Oxide）。氯化鈣吸水後會「潮解」成溶液，接觸皮膚可能產生敏感反應，沾染衣物可能令衣物褪色，若意外漏出接觸電路有可能令電子器材失靈。氧化鈣吸水後會變成粉末狀的氫氧化鈣並且發熱，由於屬強鹼性及具腐蝕性，切忌打開氧化鈣吸濕劑的包裝及接觸內裏粉末。

物理性吸濕劑包括硅膠（Silica gel）與竹炭/活性炭。硅膠乾燥時呈藍色，當變至紅色代表吸附水分已飽和，可將其烘乾加熱重用，惟重用次數有限及屬不能降解物質，長遠對環境構成負擔。竹炭╱活性炭表面微孔可吸水及吸味，惟吸濕能力不及其他吸濕劑，放在陽光下晾曬可循環再用。

消委會建議家用吸濕劑選購及使用6貼士：

1. 購買及使用前，應檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。

2. 吸濕盒內的水或溶液應按包裝指示處理，勿讓液體濺到皮膚或衣物，切勿用盒內的水淋花。

3. 用過的吸濕劑及塑膠器皿需棄掉，盛載過吸濕劑的容器不宜作廢物利用。

4. 盒裝吸濕劑宜擺放平穩位置，勿傾側或倒轉致溶液滲漏，留意上層沒有剩餘白色氯化鈣且下層積水較滿時，表示吸濕劑效能飽和需更換。

5. 硅膠及竹炭/活性炭等產品可重用，留意若用焗爐或微波爐加熱烘乾時的功率，以防熱力太大損毁吸濕劑結構。

6. 確保使用環境密封，保持櫃門或容器蓋子緊閉，以及減少開啟次數及時間，有助減少濕氣入侵。

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