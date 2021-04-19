日本三葉芹水菜芒果沙律　清香三葉芹為菜式添香味｜Green Monday食譜

身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

三葉芹味道清香，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享日本三葉芹水菜芒果沙律食譜，簡單易整，味道清新。林雲中表示，三葉芹是一種日本草藥，在日式超市可以買到，三葉芹味道較芫荽清新，可放入味噌湯或沙律增加香味。

日本三葉芹水菜芒果沙律

材料：

三葉芹 25克

水菜 80克

茗荷（日本生薑） 15克

純素調味猴頭菇 40克

泰國水仙芒 200克

龍舌蘭糖漿 30克

柚子皮 1克（可以數滴純柚子汁代替）

做法：

1. 水仙芒去皮起肉，連同龍舌蘭糖漿及柚子皮放入密實袋，用手搓碎，製成芒果醬汁，備用。

2. 三葉芹洗淨，放進滾水煮8至10秒後取出再放入冰水，然後吸乾水備用。

3. 猴頭菇洗淨切碎，以少許米油和黑椒煎熟，備用。

4. 水菜洗淨，茗荷洗淨切碎，備用。

5. 所有材料及芒果醬汁混合，即成。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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