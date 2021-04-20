手工花染｜科學館教簡單6步驟做出天然紮染

春天百花綻放，原來花亦是天然染色的理想原料，香港科學館在facebook教大家手工花染。科學館說明，會用天然纖維布料做花染，天然纖維布料主要分為棉、麻、絲、毛四大類，絲或毛是動物纖維，比棉或麻較易上色。若想令染色效果更明顯，就要用媒染劑，常見的媒染劑有明礬。

手工花染

材料：花材（乾的花材重量約為布的3至5倍，視乎製成品的深淺顏色。如果用鮮花，所需分量更多，因為鮮花含水量高。）、布、洗衣粉、明礬、水

工具：電熱板、磅、燒杯、耐熱容器、漏斗、濾紙、鑷子、玻璃棒、雪條棒、木衣夾、橡皮圈（染色用的容器及工具不宜用來煮食）

製作方法：

1. 布料用稀釋的洗衣粉清洗，去除布上的雜質，然後晾乾。

2. 明礬加入水中，攪拌至溶解。將布料浸在溶液約30分鐘，其間不時翻動，之後晾乾布料。

3. 將乾花材料加入水中煮沸後，以細火慢煮約30分鐘，至染液轉為深色後，將染液過濾備用。

4. 以雪條棒、木衣夾或橡皮圈綁紮布料，布料被綁紮的部分會留白，形成紋理。

5. 紮好的布料完全浸泡於染液約30分鐘，其間不時翻動布料，有助使染色更均勻，染色後用清水清洗染布。

6. 將染布放於陰涼處風乾。

（香港科學館facebook）

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