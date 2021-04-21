OL閨蜜下午茶之選｜Gulsha X SHÈ舍 歎玫瑰主題下午茶獲贈玫瑰護膚品
文章日期：2021年04月21日
位於中環的餐廳「SHÈ舍」聯乘護膚品牌Gulsha，即日至5月23日推出「大馬士革玫瑰花園下午茶」，以玫瑰為主題，利用天然食材製作玫瑰色精緻美點。下午茶點心包括香檳金蝦餃、粉紅菜苗帶子餃、上湯玫瑰金魚餃、花之戀及雜菌手袋酥。甜點有玫瑰燕窩蛋撻、莓莓糯米糍、紫薯玫瑰水晶糕及甜蜜玫瑰饅頭，隨餐可選養生花茶、咖啡、玫瑰氣泡酒或莓莓檸檬梳打。惠顧兩位用下午茶可獲贈Gulsha晨露純玫瑰護膚體驗禮品包2份，包括晨露純玫瑰精華油及晨露純玫瑰潔面粉。
Gulsha x SHÈ舍「大馬士革玫瑰花園下午茶」
供應期：即日至5月23日
時間：下午3時至5時
價錢：$398 兩位用 (另收加一服務費)
地址：中環國際金融中心商場3樓3025-3026 & 3031-3066號舖
查詢電話：2110 0153
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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