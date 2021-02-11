OL閨蜜下午茶之選｜Darphin x 帝苑酒店　歎下午茶可獲Intral護膚體驗套裝

尖沙嘴帝苑酒店餐廳酒吧J's Bar Bistro即日起至5月17日推出「春日花漾下午茶」，以花為主題打造下午茶美點。鹹點有鴨肝吐司配紅莓乾、煙熏三文魚配忌廉芝士、蒔蘿及黑麥吐司、巴馬臣芝士脆棒及焗菠菜酥。甜點包括洋甘菊朱古力巨蛋、水信玄餅、山楂朱古力慕斯蛋糕、牡丹紅莓馬卡龍、士多啤梨拿破崙、原味和粉紅朱古力蝴蝶酥，以及自家製英式鬆餅配無花果醬及鮮奶油。隨餐可選illy咖啡或法國著名Dammann茶。惠顧二人用下午茶，可獲贈Darphin「皇牌Intral護膚體驗套裝」一份，數量有限，送完即止。

帝苑J's酒吧 x Darphin 春日花漾下午茶

供應期︰即日至5月17日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢︰兩位$598（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴東部帝苑酒店2樓J's酒吧

電話︰2733 2088

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

‧Gulsha玫瑰主題下午茶@SHÈ舍

‧Spring Garden春夏童夢下午茶@港麗酒店

‧Leica X 朗廷酒店

‧CANVAS玫瑰主題下午茶@帝京酒店Lion Rock

‧Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green

‧L'OCCITANE香檳下午茶@香港喜來登酒店

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