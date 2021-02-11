艾草茶粿煙韌不黏牙 艾草換成南瓜紫薯變不同口味｜Green Monday食譜【短片】
文章日期：2021年04月26日
艾草在春天生長最繁茂，有溫經散寒、祛濕、和胃之效，可助女士暖宮，也可助男士活血止痛，男女老少皆宜。嘉道理農場暨植物園轄下的綠匯學苑facebook專頁早前分享簡易艾草茶粿食譜，煙韌且不黏牙，讓大家可在家自製這款傳統客家小食。
艾草茶粿
材料：
糯米粉 100克
粘米粉 10克
新鮮艾草 10至20克
原蔗糖／椰子花糖 2至3湯匙
水 80至120克
製法：
1. 洗淨艾草，水滾煮2至3分鐘，過冷河瀝乾水分。
2. 把艾草及80克水，放入攪拌機打成艾草漿。
3. 糯米粉及粘米粉放入大碗，逐次小量地加入艾草漿，直至形成不黏手的粉糰（若太乾可加水，太濕可加入小量糯米粉）。
4. 在盛載茶粿的器皿上掃油防沾黏，用大火蒸10分鐘即成。
小貼士：
‧ 用椰子花糖的升糖指數較白糖低，對血糖升幅影響相對較少。
‧ 粉糰可換入其他香草或蔬菜如芋頭、南瓜、紫薯、番薯等，製作成不同顏色及口味的茶粿。
艾草 相關報道：
【Green Monday素菜食譜】：link.mingpao.com/57602.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm