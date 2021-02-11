OL閨蜜下午茶之選｜Aqua dos Acores X 沙田萬怡酒店　歎下午茶可獲香氛禮品

惠顧「花香與海洋之夢幻」下午茶，可獲贈Aqua dos Acores鮮花（Flores）及海洋（Azul）香水系列或紅酒（Vinhas Velhas Tinto）及白酒（Vinhas Velhas Branco）家居香氛系列體驗裝禮品。（圖片由相關機構提供）

沙田萬怡酒店與香氛品牌Aqua dos Acores合作，即日至6月30日推出「花香與海洋之夢幻」下午茶，以不同天然植物色彩及材料打造精緻美點。下午茶鹹點包括龍蝦蝶豆花茶凍、鮮蝦蘆薈黑杞子沙律、薰衣草蜜糖芝士腸、牛油果煙火雞手指三文治、蘑菇忌廉棒及蝦多士。甜點備有燕窩青提子泡芙、蝶豆花香橙啫喱、檸檬藍莓千層餅、冧酒提子芝士蛋糕、紅酒蘋果合桃曲奇、石榴紅莓奶凍，以及英式提子烘鬆餅拌蜜糖、野莓果醬及香濃牛油忌廉。惠顧「花香與海洋之夢幻」下午茶，可獲贈Aqua dos Acores鮮花（Flores）及海洋（Azul）香水系列，或紅酒（Vinhas Velhas Tinto）及白酒（Vinhas Velhas Branco）家居香氛系列體驗裝禮品，以及八折購物優惠禮券一張，數量有限，送完即止。

沙田萬怡酒店 x Aqua dos Acores「花香與海洋之夢幻」下午茶

供應期︰即日至6月30日

供應時間：下午2時30分至5時

價錢︰周一至五 兩位$358、周六、日及公眾假期 兩位$378 （另收加一服務費）

地址：周一至五 沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓MoMo Cafe

周六、日及公眾假期 沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店30樓LEVELthirty觀景酒廊

電話︰3940 8788

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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