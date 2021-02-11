OL閨蜜下午茶之選｜季節限定英式下午茶@Vivienne Westwood Cafe 可加錢任飲葡萄氣酒
文章日期：2021年04月28日
位於銅鑼灣的Vivienne Westwood Cafe即日起推出春「日」果園季節限定英式下午茶，以伊甸果園作靈感，選用新鮮當造水果，配上日式fusion小食。下午茶鹹點有日式吉列和牛三文治、芒果蝦沙律、蒔蘿煙三文魚卷。甜點有鮮果朱古力撻、蘋果杏仁撻、香橙朱古力迷你蛋糕、鮮杏桃慕斯、餐廳自家馬卡龍、英式鬆餅。下午茶套餐提供咖啡或茶，加$10可升級為花茶，加$88可升級為葡萄氣酒（1杯）或加$198升級為任飲葡萄氣酒。
春「日」果園季節限定英式下午茶@Vivienne Westwood Cafe
供應期：即日起供應
供應時間：每日下午2時至6時
價錢：兩位$688（另收加一服務費）
地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖
電話︰2799 5011
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：李國賀 khlee04@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
其他下午茶情報：
‧Aqua dos Acores「花香與海洋之夢幻」下午茶@沙田萬怡酒店
‧Gulsha X SHÈ舍 歎玫瑰主題下午茶獲贈玫瑰護膚品
更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm