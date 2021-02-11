OL閨蜜下午茶之選｜SHISEIDO X 海景嘉福洲際 歎下午茶獲贈美肌產品

海景嘉福洲際酒店聯乘SHISEIDO，即日至5月31日推出全新「Let it GLOW下午茶」二人套餐。下午茶鹹點有煙三文魚配香葱忌廉芝士卷、蜜瓜巴馬火腿意式香草包、黑松露蛋白火雞三文治、芝士乳酪青瓜卷、鴨肝慕思配洋葱醬多士。甜點有紅絲絨慕絲蛋糕、紅寶石蜜桃馬卡龍、椰子香草奶油蜜柑慕絲餅、杏仁士多啤梨餅、雲呢拿法式燉蛋配橘子果醬撻、原味和葡萄乾及香橙鬆餅配德文郡奶油及草莓果醬。隨套餐可選咖啡或茶。享用二人用「Let it GLOW 下午茶」套餐，每位可獲贈SHISEIDO感肌同步美肌免疫力提升體驗組合一份、SHISEIDO皇牌免疫力精華ULTIMUNE 5ml免費換領禮券一張，送完即止。下午茶套餐另設外帶。

SHISEIDO X 海景嘉福洲際酒店 「Let it GLOW 下午茶」

供應期：即日至5月31日

供應時間：每日下午3時至6時

價錢：大堂酒廊兩位$538（另收加一服務費）

外帶下午茶兩位用$488

地址：尖沙嘴東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店

電話：2731 2860

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李國賀 khlee04@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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