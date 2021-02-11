OL閨蜜下午茶之選｜L'OCCITANE X 大館Madame Fu 歎法式下午茶獲贈護膚品
文章日期：2021年05月04日
位於中環大館的Madame Fu聯乘L'OCCITANE，即日至5月31日推出Provence下午茶，提供南法特色美饌。下午茶美點有無花果鵝肝慕絲多士、煙熏三文魚薄餅、龍蝦沙律包、燉菜蛋餅、法式杏仁千層酥、夏日雛菊瑪德琳、檸檬奶油馬卡龍、普羅旺斯薰衣草泡芙、白朗峰栗子撻、原味鬆餅和葡萄蔓越莓鬆餅，配德文郡忌廉及Madame Fu特色玫瑰果醬。惠顧下午茶每位可免費獲贈L'OCCITANE極致修護套裝1份（金盞花輕柔卸妝潔面油30 ml、蠟菊煥活雙效精華5 ml、杏仁沐浴油35 ml、Spa L'OCCITANE面部護理八折禮券、L'OCCITANE$50禮券），數量有限，送完即止。下午茶套餐設有外賣。
L'OCCITANE x Madame Fu Provence下午茶
供應期：即日至5月31日
供應時間：每日下午2時30分至5時
價錢：一位$338、兩位$550（另收加一服務費）
地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓
電話：2114 2118
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：李國賀 khlee04@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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