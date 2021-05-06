OL閨蜜下午茶之選｜芒果燕窩下午茶@觀塘Angel & Devil

位於觀塘的Angel & Devil即日至6月30日推出「仲夏‧香芒盛燕下午茶」，以燕窩及時令新鮮芒果入饌，茶點包括芒果阿拉斯加蟹肉伴魚子醬、波士頓龍蝦肉蛋白撻、合桃包配24個月巴馬火腿伴芒果配巴馬臣芝士、迷你黑松露鬆餅配法國凍鵝肝。甜點有燕窩及芒果啫喱、白朱古力椰子芒果燕窩雲朵慕絲蛋糕、北海道牛乳鮮芒果奶凍配有機蜜糖及燕窩、70%黑朱古力撻配燕窩及芒果、水晶燕窩芒果布甸、燕窩芒果千層酥配日本栗子忌廉、芒果及黃梅英式鬆餅伴蜜糖及櫻桃果醬，隨餐可自選飲品2杯。

Angel & Devil「仲夏‧香芒盛燕下午茶」

供應期：即日起至6月30日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：兩位$278（另收加一服務費）

地址：九龍觀塘駿業街58號Club East洞天4樓

電話：3103 3808

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李國賀 khlee04@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

其他下午茶情報：

‧Lindt朱古力下午茶@唯港薈Green

‧Darphin x 帝苑酒店 歎下午茶可獲Intral護膚體驗套裝

‧Gulsha X SHÈ舍 歎玫瑰主題下午茶獲贈玫瑰護膚品

‧Spring Garden春夏童夢下午茶@港麗酒店

‧Leica X 朗廷酒店「徠卡傳奇」下午茶

‧CANVAS瑰麗仙境下午茶@帝京酒店Lion Rock

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm