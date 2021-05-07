湯水食譜：合掌瓜淮山薏米湯　健脾行氣祛濕

夏天適合飲用合掌瓜 (又名佛手瓜) 湯，大家可考慮煲合掌瓜淮山薏米湯，合掌瓜湯渣亦可當成其中一道菜上碟，一舉兩得。註冊中醫師表示，合掌瓜淮山薏米湯健脾行氣祛濕。

合掌瓜淮山薏米湯 （2人分量）

材料：

合掌瓜 3個（細）

乾淮山 5片

薏米 30克

紅棗 5粒

蜜棗 2粒

陳皮 1角

豬腱 $40-$50

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

2. 乾淮山洗淨後浸30分鐘。

3. 薏米、紅棗（去核）、蜜棗洗淨後浸5分鐘。

4. 豬腱汆水後，用凍水過冷河備用。

5. 合掌瓜洗淨、去皮、去瓤、一開二備用*。

6. 水滾後，放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

*切開未煮熟的合掌瓜時會出現「滑潺潺」黏液，處理時宜帶上手套，以免刺激皮膚。

註冊中醫貼士：

‧合掌瓜味甘、性涼，可健脾消食、行氣止痛。合掌瓜的健脾行氣止痛之效，特別適合胃脹胃痛人士服用，惟注意不宜吃太多湯渣。

‧乾淮山健脾補肺、固腎益精；薏米健脾祛濕、清熱利濕。

‧合掌瓜淮山薏米湯有健脾行氣祛濕作用，四季皆可飲用，尤以春夏為佳，可以一星期飲1至2次。

註：寒性體質（手腳冰冷、口淡）、身體虛弱人士、孕婦不宜飲用。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

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