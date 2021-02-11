OL閨蜜下午茶之選｜Tiffany Blue Box Cafe三層架下午茶　清新感受

位於尖沙嘴的The Tiffany Blue Box Cafe即日推出三層架「清新春日下午茶」，甜點有迷你blue box（茉莉花慕絲、橙檸檬蜜瓜啫喱、雲呢拿戚風蛋糕、雲呢拿曲奇）、青提子果撻配馬斯卡彭忌廉、榛子醬泡芙、鳥巢朱古力蛋、紐約芝士蛋糕、焙茶瑪德蓮、焦化牛油瑪德蓮。鹹點有醃漬三文魚、鵝肝焦糖布甸、龍蝦包、松葉蟹肉卷、黑毛豬火腿配番茄啫喱、煙肉芝士鬆餅。隨餐可選配咖啡或茶。下午茶另設外帶。［詳情］

Tiffany Blue Box Cafe清新春日下午茶

供應期：即日起供應

供應時間：下午2時至6時45分

價錢：兩位（堂食或外帶）$688、額外1位$358（堂食另收加一服務費）

地址：九龍尖沙嘴北京道1號大堂208號舖

電話：2362 9828

［網上預約］

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李國賀 khlee04@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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