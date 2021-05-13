文華下午茶外賣自取　唔少得鬆餅配玫瑰花果醬

香港文華東方酒店即日起推出「文華下午茶」外賣自取套餐，下午茶套餐包括1963文華芝士餅、榛子鬆脆牛奶朱古力、法式抹茶泡芙、瑪德蓮蛋糕、葡式蛋撻、煙三文魚刁草忌廉三文治、烤牛肉辣根伴西洋菜三文治、火腿芝士芥末醬三文治、雞蛋沙律青瓜三文治、經典鬆餅、提子鬆餅，配玫瑰花果醬及牛油忌廉，以別具標誌性的「文華高帽禮盒」盛載。

「文華下午茶」外賣自取套餐

供應期：即日起接受預訂

供應時間：星期一至六早上8時至晚上8時，星期日及公眾假期早上8時至晚上7時

價錢：雙人$898

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓文華餅店

電話：2825 4000

網上預訂：www.mandarinoriental.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李國賀 khlee04@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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