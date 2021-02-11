防曬Q&A｜日常防曬SPF 15已足夠？

防曬產品包裝一般會顯示SPF或PA值，數值是否愈高愈好？如何選擇？根據消費者委員會（消委會）網站資料，倘若非在戶外工作，日常使用如上班或普通外出，PA+及SPF15的防曬品已足夠。倘若長時間在戶外地方或外地旅行，便可能需用更高PA值及SPF30以上的產品。

選購防曬品 SPF、PA兩個數值都要睇

‧「SPF」是防禦UVB紫外線的能力指標，以SPF15的產品為例，如果一個人曬太陽15分鐘便曬紅的話，塗用恰當分量後，可延後3個多小時才會曬紅（15分鐘×15倍=225分鐘）。不過，SPF值再高亦不代表百分百隔阻UVB，使用防曬品後應避免長時間逗留在陽光下。

‧「PA」則是針對UVA保護程度，PA之後的「+」號愈多代表保護程度愈高，不過+值愈多，相對化學成分含量較高，容易引起肌膚不適或敏感。

話你知：紫外線分為A、B、C三類

紫外線A（UVA）：UVA會導致皮膚老化、催生皺紋和使皮膚曬黑，亦有可能導致皮膚癌。UVA能穿透臭氧層，地面的輻射量超過98%屬於UVA。

紫外線B（UVB）：吸收過量UVB會曬傷皮膚，亦是引致皮膚癌的主要原因之一。部分UVB能穿透大氣層，約佔地面的輻射量不足2%。

紫外線C（UVC）：UVC幾乎全部被臭氧層吸收。

資料來源：消費者委員會、明報

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