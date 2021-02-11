天然驅蚊DIY｜自製香錐家居防蚊【短片】

綠人工作室創辦人陳佩貞（張可兒攝）

驅蚊香錐若非立刻使用，可以用紙包好，放在密實盒或密實袋中，並存放於陰涼地方。（張可兒攝）

自製驅蚊香錐：將混合好的藥粉倒入錐形膠片中並壓實，待風乾後可點燃使用。（張可兒攝）

自製驅蚊香錐：將膠片捲成三角錐形，用膠紙固定成香錐模具。（張可兒攝）

自製驅蚊香錐：香茅粉、艾粉、檀香粉放進杯中拌勻，加水黏結定形。（何芍盈攝）

自製驅蚊香錐材料（何芍盈攝）

夏天蚊子特別多，綠色達人教大家製作香錐，點燃香錐有助防蚊。（張可兒攝）

家居防蚊驅蚊有何天然妙法？綠人工作室創辦人陳佩貞教大家製作香錐，在家點燃香錐助驅蚊。她提醒，點燃香錐謹記留意安全，避免發生家居意外。

驅蚊香錐DIY（3至4粒）

材料：

香茅粉 2茶匙

艾絨／艾粉 4茶匙

檀香粉 1茶匙

水 5至6茶匙

膠片 1小塊

步驟：

1. 香茅粉、艾絨、檀香粉放進杯中拌勻。

2. 加水黏結定形，拌勻成膏粉狀混合物，備用。

3. 將膠片捲成三角錐形，用膠紙固定成香錐模具。

4. 將混合物倒入錐形膠片中並壓實，多餘的水分會從尖端流出，壓得愈實，香錐點燃時間愈長，之後可拆開膠片取出香錐，待風乾後才可點燃使用。

儲存貼士：香錐風乾後若非立刻使用，可以用紙包好，放在密實盒或密實袋中，並存放於陰涼地方，一般可以存放3至5年。

註：點燃香錐謹記留意安全，避免發生意外。

文：何芍盈

拍攝及剪接：梁子豪

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