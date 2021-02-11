天然驅蚊DIY｜自製香錐家居防蚊【短片】
文章日期：2021年05月18日
家居防蚊驅蚊有何天然妙法？綠人工作室創辦人陳佩貞教大家製作香錐，在家點燃香錐助驅蚊。她提醒，點燃香錐謹記留意安全，避免發生家居意外。
驅蚊香錐DIY（3至4粒）
材料：
香茅粉 2茶匙
艾絨／艾粉 4茶匙
檀香粉 1茶匙
水 5至6茶匙
膠片 1小塊
步驟：
1. 香茅粉、艾絨、檀香粉放進杯中拌勻。
2. 加水黏結定形，拌勻成膏粉狀混合物，備用。
3. 將膠片捲成三角錐形，用膠紙固定成香錐模具。
4. 將混合物倒入錐形膠片中並壓實，多餘的水分會從尖端流出，壓得愈實，香錐點燃時間愈長，之後可拆開膠片取出香錐，待風乾後才可點燃使用。
儲存貼士：香錐風乾後若非立刻使用，可以用紙包好，放在密實盒或密實袋中，並存放於陰涼地方，一般可以存放3至5年。
註：點燃香錐謹記留意安全，避免發生意外。
文：何芍盈
拍攝及剪接：梁子豪
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