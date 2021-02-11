OL閨蜜下午茶之選｜SABON X 九龍香格里拉 歎季節限定下午茶可獲護膚品

SABON滋潤護理禮品包內有嬌貴茉莉沐浴油 (50毫升) 、嬌貴茉莉絲滑身體乳 (50毫升) 、免費手部護理及幸福綠園身體潤膚乳液試用裝換領券一張。（圖片由相關機構提供）

九龍香格里拉大酒店大堂酒廊聯乘SABON，即日至6月30日推出季節限定「幸福綠園」下午茶套餐，美點有燒鴨抹茶卷、慢煮三文魚醬配魚籽抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、原種車厘茄拌意大利芝士香草醬汁、茉莉花茶忌廉伴紅桑子洛神花果凍及芒果慕絲、抹茶蛋糕配白朱古力慕絲、士多啤梨忌廉及可可脆餅、薰衣草朱古力慕絲配香蕉蛋糕及藍莓、法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲、英式鬆餅配果醬和濃縮忌廉、鮮果拼盤。隨餐附送茶或咖啡，加$88可選配法國凱歌皇牌香檳一杯。惠顧下午茶每名顧客可獲贈SABON滋潤護理禮品包一份，數量有限，送完即止。

SABON X 九龍香格里拉大酒店：幸福綠園下午茶

供應期：即日至6月30日

供應時間：每日下午3時至6時

價錢：兩位用$598（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

電話：2733 8988

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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