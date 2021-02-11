OL閨蜜下午茶之選｜SABON X 九龍香格里拉 歎季節限定下午茶可獲護膚品
文章日期：2021年05月20日
九龍香格里拉大酒店大堂酒廊聯乘SABON，即日至6月30日推出季節限定「幸福綠園」下午茶套餐，美點有燒鴨抹茶卷、慢煮三文魚醬配魚籽抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、原種車厘茄拌意大利芝士香草醬汁、茉莉花茶忌廉伴紅桑子洛神花果凍及芒果慕絲、抹茶蛋糕配白朱古力慕絲、士多啤梨忌廉及可可脆餅、薰衣草朱古力慕絲配香蕉蛋糕及藍莓、法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲、英式鬆餅配果醬和濃縮忌廉、鮮果拼盤。隨餐附送茶或咖啡，加$88可選配法國凱歌皇牌香檳一杯。惠顧下午茶每名顧客可獲贈SABON滋潤護理禮品包一份，數量有限，送完即止。
SABON X 九龍香格里拉大酒店：幸福綠園下午茶
供應期：即日至6月30日
供應時間：每日下午3時至6時
價錢：兩位用$598（另收加一服務費）
地址：尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊
電話：2733 8988
註：資料及價錢以餐廳公布為準
編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）
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‧季節限定英式下午茶@Vivienne Westwood Cafe
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