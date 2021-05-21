小滿‧二十四節氣｜老黃瓜煲豬踭湯 清熱祛濕一家大小啱飲｜中醫食譜
文章日期：2021年05月21日
二十四節氣的小滿氣候愈發炎熱，同時雨水充足旺盛，人們會感覺濕氣愈來愈重。註冊中醫鄧蕙盈表示，香港人一般脾胃較虛弱，容易受濕氣所困。她介紹老黃瓜煲豬踭湯，此湯有清熱祛濕、利尿消腫的功效，適合一家大小飲用。
老黃瓜煲豬踭湯
材料：
老黃瓜 一條
豬踭肉 半斤
有泥紅蘿蔔 一條
粟米 一條
薏米 30克
陳皮 一塊
蜜棗 4粒
做法：
1. 老黃瓜洗乾淨，連皮切厚件。粟米、紅蘿蔔洗乾淨，去皮切件。
2. 豬踭肉、陳皮、薏米和蜜棗分別用清水洗淨。薏米可以預先浸泡30分鐘。
3. 將所有材料放入煲內，加入適量清水，先用猛火煲至水滾，然後改用中火煲1.5至2小時左右，加入適量幼鹽調味，即可享用。
功效：
‧老黃瓜和薏米有清熱解毒、祛濕利尿的作用。
‧豬踭肉有養陰健脾的作用。
‧陳皮和蜜棗有滋陰潤燥和胃的作用。
‧紅蘿蔔和粟米有健脾開胃的作用，並含有豐富維生素。
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