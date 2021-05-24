大和芋甘筍水菜炒十穀飯 日式素炒飯｜Green Monday食譜
文章日期：2021年05月24日
日式素炒飯配搭不同食材，變出滋味素食。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享大和芋甘筍水菜炒十穀飯，材料豐富，美味又健康。
大和芋甘筍水菜炒十穀飯
材料：
大和芋 110克
素鴨 30克
十穀飯 250克
甘筍 40克
旺菜 50克
水菜 50克
納豆 半至一盒
薑黃粉 半小匙（1小匙約5毫升）
海鹽 少許
胡椒 少許
黑椒 少許
製法：
1. 甘筍切絲，旺菜切粒，水菜切成小段。納豆倒去盒內醬汁，以少許醬油攪拌。薑黃粉用少許水開，備用。
2. 甘筍及旺菜以少許米油、胡椒及海鹽炒，然後加入十穀飯再炒，可加少許海鹽。
3. 關火後加入納豆及水菜，備用。
4. 素鴨切碎，大和芋去皮磨成蓉，混合在一起，加入薑黃粉及黑椒攪拌，然後加少許油，用慢火煎熟，反轉再煎，即成。若想大和芋更濃味，可加少許味噌。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
【Green Monday素菜食譜】：link.mingpao.com/57602.htm
‧紫薯麵包
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm