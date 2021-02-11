OL閨蜜下午茶之選｜期間限定櫻花下午茶@銅鑼灣ZENG 維港海景伴櫻花庭院佈置
文章日期：2021年05月25日
位於銅鑼灣的天台酒吧餐廳ZENG推出期間限定「さくら吹雪」櫻花下午茶套餐，美點有櫻花鹽漬炙燒澳洲M5和牛、櫻花朱古力香煎匈牙利鴨肝、意大利巴馬火腿蜜瓜、帝王蟹肉明太子撻、煙熏三文魚牛油果牛角包、自家製糖漬櫻花水信玄餅、櫻花忌廉北海道3.6牛乳瑞士卷、櫻花大福、櫻花啫喱奶凍及鬆餅。顧客可以一邊歎下午茶，一邊觀賞維港海景。現場設有櫻花庭院佈置。
櫻花下午茶@銅鑼灣ZENG
供應期：即日起供應
供應時間：下午3時至5時30分
價錢：兩位$498（隨餐附送咖啡或茶，加$78可升級特調櫻花雞尾酒，加$58可享櫻花抹茶芭菲）（另收加一服務費）
地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 30樓
電話：2353 0053
註：資料及價錢以餐廳公布為準
編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）
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