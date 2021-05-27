OL閨蜜下午茶之選｜Haagen-Dazs主題下午茶@灣仔萬麗海景　匯豐信用卡七折

位於灣仔的香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant聯乘Haagen-Dazs，即日至6月30日推出繽紛果漾幻想曲下午茶，美點有大蝦塔可餅配菠蘿莎莎及牛油果醬、手撕雞肉軟包、西班牙白毛豬火腿伴蜜瓜沙律、煙三文魚迷你牛角包、以Haagen-Dazs全新雞尾酒系列雪糕（青檸摩奇多雪菓及菠蘿椰香雪糕）特製的甜點、荔枝馬丁尼慕絲蛋糕、奇異果馬卡龍、香蕉拖肥撻、軟心朱古力、萬麗芝士餅、傳統及朱古力英式鬆餅配奶油忌廉、士多啤梨果醬及柑橘醬。加$88可以選擇結合菠蘿椰香雪糕、熱帶果茶及柑橘糖漿的無酒精雞尾酒，加$108可以選擇以Kraken冧酒、青檸汁和黑莓醬作基調的雞尾酒。下午茶需提前預訂，匯豐信用卡持有人可享七折優惠（優惠於6月20日不適用）。

Haagen-Dazs Ｘ 香港萬麗海景酒店Mirage Bar & Restaurant：繽紛果漾幻想曲下午茶

供應期：即日至6月30日

供應時間：每日下午3時至5時半

價錢：兩位$488、額外每位$238（另收加一服務費）

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店大堂

電話：2802 8888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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