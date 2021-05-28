湯水食譜：節瓜冬菇雞腳湯 清熱祛濕
文章日期：2021年05月28日
天氣濕熱，可考慮煲節瓜冬菇雞腳湯，註冊中醫師稱有助清熱祛濕、利水消腫。
節瓜冬菇雞腳湯（2人分量）
材料：
節瓜 2個（2個細，或1中1細）
眉豆 15克
雞腳 8-10隻
豬腱 約$50
冬菇 4隻
紅棗 5粒
蜜棗 2粒
花生 15克
陳皮 1角
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 冬菇洗淨後浸約2小時，浸後剪去菇蒂。
2. 雞腳洗淨（尤其洗淨腳趾間的污垢）及去腳甲。雞腳與豬腱一同汆水：煲滾水後放入雞腳與豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。
3. 節瓜去皮切件備用。
4. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。
5. 眉豆、紅棗（去核）、蜜棗、花生洗淨後浸約5-10分鐘。
6. 水滾後，放入所有材料（冬菇除外），水滾後調細火，煲約2小時後放入冬菇，再煲約30分鐘即成。
註冊中醫貼士：
‧節瓜清熱消暑及利水消腫、眉豆健脾利水、花生健脾潤腸，三者均有清熱祛濕作用。
‧雞腳養筋健骨，冬菇健脾益腎。
‧節瓜冬菇雞腳湯適合一般體質、春夏炎熱潮濕天氣飲用，不過，體質十分虛弱者飲用前應諮詢註冊中醫師。
註：豆類脹氣，胃脹胃痛、肚脹者不宜飲用。因湯有豆類及冬菇食材，痛風患者不宜飲用。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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