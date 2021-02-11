天然驅蚊DIY｜綠色達人教乾橙皮驅蚊兩方法：點燃橙皮、橙皮裝飾【短片】

乾橙皮裝飾放在家中亦有助驅蚊。如想乾橙皮較美觀，可將橙皮捲成花後再風乾。（何芍盈攝）

點燃橙皮：於室外使用時，燒烤網可以凹形放在碗口，橙皮較接近火源，可散發較大及較多煙霧。（何芍盈攝）

橙皮曬乾後，點燃乾橙皮（左圖）或將乾橙皮製成花飾（右圖）放在家中，其氣味有助驅蚊。（張可兒攝）

橙皮不要丟棄可以循環再用。綠人工作室創辦人陳佩貞教路，橙皮曬乾後，可以點燃乾橙皮或將乾橙皮放在家中，其氣味有助驅蚊。

曬乾橙皮需時較長 可放雪櫃抽乾

陳佩貞稱，本港天氣潮濕，曬乾橙皮或需要較多時間，將橙皮置於雪櫃3至4日，亦可抽乾其水分。橙皮從雪櫃取出後或有水氣，宜稍作風乾再使用。如乾橙皮非立刻使用，可存放於密實袋或密實盒，避免發霉。

1.乾橙皮置碗中點燃

乾橙皮切成細小條狀備用，將蠟燭放進碗中，上面擺放以燒烤網扭成的小兜，再放上乾橙皮，做法較直接點燃橙皮安全。如於室外使用，燒烤網可以凹形置於碗口，橙皮較接近火源，可散發較大及較多煙霧；如於室內使用則可以拱形（倒轉）放在碗口，橙皮遠離火源較安全。當橙皮燒至無味後，可用作肥料或丟棄。（註：點燃燈皮時謹記注意安全，避免發生意外。）

2.橙皮風乾變裝飾品

另一方法毋須點燃乾橙皮，放在家中亦有助驅蚊。陳佩貞表示，如想乾橙皮較美觀，可把橙皮削成長條形，捲成花的形狀再風乾，變成裝飾品，美觀又安全。

文：張可兒

拍攝及剪接：梁子豪

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