6月賞螢火蟲 漁護署介紹3品種：邊褐端黑螢、香港曲翅螢、穹宇螢
文章日期：2021年06月04日
螢火蟲漫天舞，又到賞螢季節？漁護署回覆《明報》電子平台組查詢表示，其實本港四季都可以看到螢火蟲，不同種類螢火蟲會出現在不同的自然環境（如樹林、灌叢林、草地或濕地）。螢火蟲於日落後開始活躍，大部分成蟲只活躍1至2小時。漁護署提醒，螢火蟲易受人為干擾，市民觀看螢火蟲時需多加注意，遵守螢火蟲觀看守則，減少干擾螢火蟲及其棲息地。
漁護署介紹其中三種夏季可觀賞的螢火蟲：
1. 香港曲翅螢
香港曲翅螢（學名：Pteroptyx maipo）是在香港首次被發現的螢火蟲，成蟲特徵為橙褐色的前胸背板、橙褐色的鞘翅（鞘翅指特化成硬鞘的前翅）、黑色的鞘翅端部及橙褐色的脛節。香港曲翅螢雌雄成蟲相似，但雌蟲的腹部只有一個發光器。雄蟲複眼較大，有兩個發光器，鞘翅端部內摺。成蟲4月開始出現，直至夏末，主要棲息於紅樹林。
2. 邊褐端黑螢
邊褐端黑螢（學名：Abscondita terminalis）成蟲的特徵為橙褐色的前胸背板、橙褐色的鞘翅、黑色的鞘翅端部及深褐色的脛節。邊褐端黑螢雌雄成蟲相似，但雄蟲複眼較大。成蟲4月開始出現，直至夏末，多棲息於較開闊的濕草地。
3. 穹宇螢
穹宇螢（學名：Pygoluciola qingyu）是香港常見及分佈廣泛的螢火蟲，成蟲特徵為桃紅色的前胸背板及黑色的鞘翅。穹宇螢雌雄成蟲相似，但雌蟲複眼較小，腹部只有一個發光器。成蟲4月開始出現，直至夏末，常於林地的溪澗兩旁出現。
螢火蟲 昔日報道：
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