端午節包糉貼士：醃肉加料酒去羶、糯米不宜浸過久、糉葉揀闊啲厚啲

端午節包糉，選擇及處理食材時有什麼要留意？曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩接受《明報》電子平台組訪問，說明包糉前揀肉、醃肉、浸糯米及選糉葉的秘訣。

問：包糉用什麼肉較好？肉類怎樣處理會更好味？

答：包糉一般用五花肉，豬肉的油香在糉子煮完可滲入糯米之中。挑選時可選肥肉不太多的五花肉，油潤而不會太膩，醃五花肉時可加入料酒，幫助去豬肉羶味。包糉亦可用日本腩肉，肉味更濃。

問：包糉用什麼糯米較佳？糯米應如何處理？

答：糯米大致可分為長糯米和圓糯米，長糯米較分明，圓糯米較黏，可依個人喜好混合不同糯米。糯米基本宜洗2至3次，去除雜質，再浸泡2小時即可使用。糯米浸泡時間不宜過長，因糯米吸水太多會爛。

問：用什麼糉葉包糉較好？

答：糉葉有許多種，例如竹葉、柊葉、露兜葉等，不同糉葉味道有別，可依個人喜好選擇。挑選糉葉時要留意，糉葉不能太老，宜選沒有破損和蟲蛀、較完整的糉葉。另外，較厚和闊的糉葉會較容易處理。

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