OL閨蜜下午茶之選｜Guerlain X 喜來登酒店法式下午茶　送嬌蘭禮品免費升級巴黎之花香檳

香港喜來登酒店視佳廊聯乘法國嬌蘭（Guerlain），即日起推出「馥悅自然香檳下午茶」，精緻鹹點有蟹肉芝士撻、鴨肝棒棒、法式鴨肉乾果包、吞拿魚牛油果卷及煙三文魚牛角包。甜點包括焦糖千層酥、橙花法式燉蛋、佛手柑雲呢拿慕絲、蜂蜜意式奶凍及紫羅蘭乳酪馬卡龍，以及英式鬆餅。隨餐可配中西茶茗或咖啡等飲品，或免費升級至Perrier-Jouët巴黎之花香檳。惠顧下午茶可獲贈法國嬌蘭殿級蜂皇修護禮品連粉底及手部護理套裝乙份。

法國嬌蘭 X 喜來登酒店：馥悅自然香檳下午茶

供應期：即日至7月31日

供應時間：每日下午2時至6時

價錢：每位$338（現有八折優惠，連加一服務費每位$304.2）

地址：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

電話：2369 1111

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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