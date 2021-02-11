天然驅蚊DIY｜自製中藥包驅蚊　中醫提醒勿讓兒童接觸慎防誤食

驅蚊中藥包可選用的部分材料（資料圖片）

夏天多蚊，倘若想用天然方法驅蚊，註冊中醫葉麗斌教大家自製中藥包，可依個人喜好選擇中藥材，製作屬於自己的中藥包。她更提醒，使用驅蚊中藥包有什麼要注意。

葉麗斌教路，有驅蚊效果的中藥包括：艾葉、荊芥、防風、薄荷、丁香、石菖蒲、金銀花、廣藿香、蒼朮、香砂仁、白芷、陳皮等。非中藥而有驅蚊效果的有：香茅、檸檬葉、橙皮。從上述材料選5至6款，各10克，放入茶包袋或煲湯魚袋綁緊（材料打成粉用效果會更佳），可以隨身攜帶。如果在家居或室內使用，材料分量可增加2至3倍。

使用中藥包驅蚊 注意事項：

‧勿讓兒童接觸中藥包，藥材分量雖少且無毒，仍須注意慎防兒童誤食。

‧如在家居或室內使用，可放在桌椅下或睡牀附近，因人在靜止狀態時最容易被蚊咬。

‧中藥包一般可使用約一周，若氣味減弱，可以搓揉一下中藥包。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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