冬瓜食譜：迷你冬瓜盅　足料鮮味

上湯調味後注滿冬瓜盅，包上保鮮紙，放入蒸櫃燉1小時。（中華廚藝學院提供）

將冬瓜盅放入湯窩裏面，如底部不平衡，可切薑片頂住剩餘空位，確保冬瓜盅平穩。（中華廚藝學院提供）

雞肉、雞腎、豬肉粒分別切成1cm x 1cm方粒，醃好備用。（圖片由中華廚藝學院提供）

用飯勺挖走瓜瓤（圖片由中華廚藝學院提供）

冬瓜消暑，中華廚藝學院總教導員梁權森提供迷你冬瓜盅製法及食譜，材料豐富，味道鮮，大家可以在家跟着做，解暑又美味。

迷你冬瓜盅（4人份）

主要材料：

小冬瓜 600克

大雞腎 20克

雞肉 20克

豬肉粒 20克

冬菇粒 8克

金華火腿 4克

碎柱（瑤柱）4克

配料：

勝瓜 8克

草菇 8克

蓮子 8克

蝦仁 6克

蟹肉 6克

燒鴨肉 6克

夜香花 2克（裝飾用）

調味料：

鹽 4克

雞粉 3克

胡椒粉 0.1克

上湯 240ml

迷你冬瓜盅製作步驟：

1. 先將冬瓜空口面切成九牙形圖案，用飯勺挖走瓜瓤，浸水10分鐘取起。

【師傅教路：刮去中間及周邊的瓜瓤為止，冬瓜皮與冬瓜肉保持約1.5cm厚度】

2. 雞肉、雞腎、豬肉粒分別切成1cm x 1cm方粒，調味醃好；冬菇和金華火腿切成6mm x 6mm大小，分開處理。

3. 草菇切片，勝瓜切菱形。夜香花摘好，蓮子去芯，蝦仁肉醃好切片，燒鴨肉切粒，備用。

4. 冬瓜盅吸乾水分，落鹽及雞粉搽勻冬瓜盅裏面，加滾二湯薑片，蒸櫃蒸10分鐘，倒去水分。

【師傅教路：「二湯」簡單來講是淡味的肉湯，家庭可用清水代替二湯，鹽及雞粉的分量可稍加多些，加兩片薑片令冬瓜更入味。這個步驟同時可去除冬瓜的草青味。】

5. 將冬瓜盅放入湯鍋裏面，如底部不平衡，可切薑片頂住剩餘空位，確保冬瓜盅平穩。

6. 雞粒、鴨粒、腎粒落生粉撈勻，汆水後和火腿粒、冬菇粒、碎柱放入冬瓜盅裏面。

7. 上湯調味後注滿冬瓜盅，包上保鮮紙，放入蒸櫃燉1小時，抽起20ml上湯。

【師傅教路：家庭鑊溫度不及廚房蒸櫃，建議家庭鑊至少蒸多15至30分鐘，視乎冬瓜老嫩，以及冬瓜刮得多深。家庭鑊一般較細，蒸的時候水較少，溫度不足，中途通常需要不時加水，加水時一定要用熱水，否則會降低蒸鍋溫度。瓜身透明代表冬瓜已經夠腍。】

8.將所有配料汆水後，倒入冬瓜盅裏，蟹肉、蝦片放冬瓜邊，最後插入夜香花，即成。

食譜提供：中華廚藝學院

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