藍嬰綜合症｜食安中心：莧菜小棠菜白菜硝酸鹽含量較高　半歲以下嬰兒應避吃【附製作菜糊5貼士】

蔬菜含豐富膳食纖維、維他命及礦物質，是均衡飲食重要一部分。食物安全中心指出，6至12個月大的嬰兒每日應進食約2至4湯匙的蔬菜，以攝取均衡營養，惟蔬菜含硝酸鹽，其代謝物亞硝酸鹽，可引致人體的血紅蛋白氧化而無法運送氧氣，令嘴唇及皮膚發紫。由於嬰兒的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，較易受亞硝酸鹽影響，其中6個月以下嬰兒最易受「藍嬰綜合症」（又稱「正鐵血紅蛋白血症」）影響。食安中心提醒，家長製作嬰兒菜粥或菜糊時，應避免使用硝酸鹽含量較高的蔬菜。

硝酸鹽含量較高的蔬菜：

‧莧菜、小棠菜、白菜、菠菜

硝酸鹽含量較低的蔬菜：

‧蕓薹屬（例如西蘭花及椰菜花）

‧豆類（例如荷蘭豆）

‧瓜菜和果菜類（例如番茄、節瓜及甜玉米）

‧塊根和塊莖類（例如甘筍及馬鈴薯）

‧莖類蔬菜（例如蘆筍及綠豆芽）

菜糊製作5貼士️：

‧避免使用硝酸鹽含量偏高的蔬菜，以及交替使用各種蔬菜

‧非即時烹煮的蔬菜應存放於雪櫃

‧烹煮前，先將蔬菜清洗、去梗或去皮（例如薯仔、甘筍）

‧已切碎或磨碎的蔬菜應立即烹煮

‧菜粥及菜糊應即煮即食

（食物安全中心facebook）

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