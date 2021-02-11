OL閨蜜下午茶之選｜英式下午茶@朗廷酒店　愛麗絲主題慶朗廷酒店156周年

香港朗廷酒店廷廊聯同英國國際貿易部，即日至7月31日推出「與愛麗絲共聚」下午茶，以傳統英式文化，慶祝朗廷酒店成立156周年。下午茶使用英國食材，美點有：The Botanist氈酒檸檬青檸餡餅、粉紅馬卡龍、糖製小雛菊、英式太妃糖蛋糕、經典乳脂鬆蛋糕、蘇格蘭煙三文魚配烚三文魚卷、愛爾蘭蟹肉手指三文治配雞尾酒蝦、無花果醬配鵝肝醬、蘑菇餡餅、英式鬆餅和提子鬆餅配德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬。下午茶可選配JING茶或加錢升級配Taittinger香檳。網上預訂有八折優惠。

「與愛麗絲共聚」下午茶@香港朗廷酒店廷廊

供應期：即日至7月31日

供應時間：逢周一至周五下午3時至5時30分

逢周末及公眾假期分兩個時段供應：下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分

價錢：一位398元、兩位688元（另收加一服務費）

飮品升級至Taittinger香檳為每位588元、兩位888元（另收加一服務費）

（網上預訂八折優惠：bit.ly/3fTHwiY）

地址：尖沙嘴北京道8號朗廷酒店大堂廷廊

電話：2132 7898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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