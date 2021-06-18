冬瓜湯食譜：冬瓜薏米陳皮煲螺頭 利水健脾

冬瓜湯消暑，而冬瓜薏米陳皮煲螺頭，利水解暑，滋陰健脾。

冬瓜薏米陳皮螺頭湯（2人分量）

材料：

冬瓜 1件（約一隻食指厚度）

熟薏米 約一両

急凍螺頭 2-3個

陳皮 1片

蜜棗 2粒

豬腱 $40或以上

薑 3、4片

葱 1小棵

燒酒 半湯匙

水 約4湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。

2. 螺頭解凍，用舊牙刷洗擦乾淨。在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭，中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭切件備用。

3. 豬腱汆水後以凍水過冷河。

4. 冬瓜毋須去皮，洗淨、去芯、切件，備用。

5. 在湯煲煮水，水滾後放入食材（熟薏米、螺頭、陳皮、蜜棗、豬腱），中火煮滾約30至40分鐘後放冬瓜，調大火，水滾後調細火，煲約2.5小時即成。

師奶貼士：

‧提供食譜的師奶Bonnie Li表示，使用高身LC煲 (Le Creuset) 配電磁爐，通常以目測調配分量，故用大半煲水量即可。各人口味不同，喜歡濃湯的可用少些水，偏好清湯的則可用多一些水，亦可自行調整湯料分量。留意冬瓜煲湯會出水，故水量可略減。

‧喜歡湯連渣齊吃的話，可選豬腱，口感嫩滑。偏好味道清一點的話，可用瘦肉。用西施骨則更有肉味。

‧急凍螺頭可選特大尺寸，連湯渣吃時更滋味，多加幾隻螺頭亦可為湯水添甜味。

‧嗜甜的話，可增至4-6粒蜜棗，有「吊味」之用。

‧湯水夠鮮甜，毋須落鹽調味。

註冊中醫貼士：

‧冬瓜清熱利水解暑、熟薏米健脾滲濕、螺頭滋陰健脾。

‧夏天汗多時可飲用「冬瓜薏米陳皮煲螺頭湯」，有生津健脾祛濕作用。

‧一般人每周喝此湯約兩次已足夠，中醫提醒，除非是出汗多的人（例如經常在戶外工作、勞動工作者），否則一星期兩次已足夠，一般人毋須過分滋補。

‧孕婦、感冒、痛風患者不宜喝此湯，尤其體弱孕婦，因為此湯有薏仁，怕有滑胎風險。感冒者喝此湯則有機會加重病情。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

冬瓜 實用資訊／食譜：

冬瓜清熱治水腫 中醫提醒食過量或致腹瀉

冬瓜荷葉茶

冬瓜凍湯［短片示範］

其他湯水食譜：

節瓜冬菇雞腳湯

老黃瓜豬踭湯 清熱祛濕

合掌瓜淮山薏米湯 健脾行氣祛濕

哈密瓜粉葛赤小豆湯 消暑去濕

番茄鳳梨菠菜湯 增酸飲食助生津

蓮藕赤小豆竹葉湯 清心降火利濕健脾

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm