冬瓜湯食譜：冬瓜薏米陳皮煲螺頭 利水健脾
文章日期：2021年06月18日
冬瓜薏米陳皮螺頭湯（2人分量）
材料：
冬瓜 1件（約一隻食指厚度）
熟薏米 約一両
急凍螺頭 2-3個
陳皮 1片
蜜棗 2粒
豬腱 $40或以上
薑 3、4片
葱 1小棵
燒酒 半湯匙
水 約4湯碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。
2. 螺頭解凍，用舊牙刷洗擦乾淨。在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭，中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭切件備用。
3. 豬腱汆水後以凍水過冷河。
4. 冬瓜毋須去皮，洗淨、去芯、切件，備用。
5. 在湯煲煮水，水滾後放入食材（熟薏米、螺頭、陳皮、蜜棗、豬腱），中火煮滾約30至40分鐘後放冬瓜，調大火，水滾後調細火，煲約2.5小時即成。
師奶貼士：
‧提供食譜的師奶Bonnie Li表示，使用高身LC煲 (Le Creuset) 配電磁爐，通常以目測調配分量，故用大半煲水量即可。各人口味不同，喜歡濃湯的可用少些水，偏好清湯的則可用多一些水，亦可自行調整湯料分量。留意冬瓜煲湯會出水，故水量可略減。
‧喜歡湯連渣齊吃的話，可選豬腱，口感嫩滑。偏好味道清一點的話，可用瘦肉。用西施骨則更有肉味。
‧急凍螺頭可選特大尺寸，連湯渣吃時更滋味，多加幾隻螺頭亦可為湯水添甜味。
‧嗜甜的話，可增至4-6粒蜜棗，有「吊味」之用。
‧湯水夠鮮甜，毋須落鹽調味。
註冊中醫貼士：
‧冬瓜清熱利水解暑、熟薏米健脾滲濕、螺頭滋陰健脾。
‧夏天汗多時可飲用「冬瓜薏米陳皮煲螺頭湯」，有生津健脾祛濕作用。
‧一般人每周喝此湯約兩次已足夠，中醫提醒，除非是出汗多的人（例如經常在戶外工作、勞動工作者），否則一星期兩次已足夠，一般人毋須過分滋補。
‧孕婦、感冒、痛風患者不宜喝此湯，尤其體弱孕婦，因為此湯有薏仁，怕有滑胎風險。感冒者喝此湯則有機會加重病情。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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