OL閨蜜下午茶之選｜抹茶士多啤梨主題下午茶@The Mira Hong Kong COCO　

位於尖沙嘴The Mira Hong Kong酒店的型格餅店COCO，以宇治抹茶巧配士多啤梨推出夏日主題下午茶：先來個宇治抹茶白朱古力火鍋，配上英國士多啤梨、棉花糖及法式瑪德琳貝殼蛋糕；續有自家焗製蝴蝶酥、士多啤梨慕絲配蜜餞布頓撻、宇治抹茶芭菲配蒟蒻啫喱、士多啤梨鳥巢杯子蛋糕。鹹點則有：鵝肝慕絲配士多啤梨清酒啫喱、抹茶鹽松葉蟹茶碗蒸、抹茶烤鰻魚卷、煙三文魚籽配蒔蘿、抹茶小煎餅、士多啤梨奇異果日式三文治。最後以柚子鬆餅及抹茶朱古力鬆餅，伴以自家製士多啤梨檸檬果醬及奶油忌廉畫上完美句號。

抹茶士多啤梨主題下午茶@The Mira Hong Kong COCO餅店

供應期：即日至7月31日

供應時間：每日下午3時至6時

價錢：兩位468元（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴彌敦道118-130號Mira Place The Mira Hong Kong地下大堂COCO餅店

查詢電話：2315 5566

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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