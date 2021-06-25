好去處：屁屁偵探特展@將軍澳中心　網上預約購票入場

「屁屁偵探特展 香港篇」6月25日至9月26日在將軍澳中心舉行。是次特展將呈現屁屁偵探繪本中精彩有趣的場景與內容，讓大小朋友透過7大展區（屁屁偵探歡迎舞台、屁屁偵探事務所、汪汪警察局、公園、呼呼博物館、博物館展覽室、直接對決），以第一視角破解隱藏在各個展區角落的10個任務，找回期間限定的「黃金珍珠奶茶」。展區亦藏有多個不同小遊戲，參觀者可利用「偵探手冊」及放大鏡，根據線索尋找怪盜U，與屁屁偵探一起守護「黃金珍珠奶茶」，齊齊破案。

會場另設屁屁偵探期間限定店，備有很多周邊商品（潮流服飾、戶外用品、文儀用品、日常小物），有一系列為香港獨家限定。

「屁屁偵探特展 香港篇」@將軍澳中心

日期：2021年6月25日-9月26日

時間：2021年6月25日-2021年8月31日 每日10:30-20:30

2021年9月1日-2021年9月26日 周一至五 12:30-20:30、周六周日公眾假期 10:30-20:30

地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G35

購票網站：hk.trip.com/things-to-do/detail/35502881

註一：3歲以下小童免費入場

註二：每日最後入場時間為20:00

註三：假日人流較多，可能實施人流管制，需要輪候進場。

註四：展覽開放日期因應政府防疫政策而調整，需留意展覽主辦方公布。

facebook：www.facebook.com/ButtDetectiveHK

一切資料以主辦方公布為準。

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com (圖片由相關機構提供)