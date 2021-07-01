OL閨蜜下午茶之選｜港式風味下午茶@唯港薈Green　任食豆腐花雪糕紅豆雪糕

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）酒店成立10周年，大堂餐廳GREEN即日起推出「港式風味下午茶」。鹹點包括迷你魚子醬鮑魚撻、避風塘魚蓉燒賣、京式鵝肝燒鴨卷、酸甜豬肉餃、黑松露雞批、玫瑰露酒叉燒串及港式墨西哥包配沙嗲牛肉。甜點有「港式菠蘿包」芒果芝士泡芙、「港式魚蛋」炸花生球、「雞蛋三文治」蛋白蛋糕配芒果忌廉、「港式紅豆砵仔糕」椰奶紅豆布丁、「蛋撻」北海道牛奶蛋白燕窩撻、菊花杞子茶凍及「港式腸粉」椰子芒果大菜糕。惠顧下午茶套餐可無限量任食兩款港式風味雪糕：豆腐花雪糕、紅豆雪糕，以及任添燕窩、雪蛤、桃膠和涼粉4款無限量配料。

港式風味下午茶@唯港薈Green

供應期︰即日起

供應時間：首輪下午3時至5時、次輪下午5時至晚上7時

價錢︰ 一位$388、兩位$688（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下GREEN

電話︰3400 1300 【網上預訂】

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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