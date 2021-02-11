好去處｜海港城Pixar Fest必影5.2米高Pixar Ball and Lamp 《反斗奇兵4》、《怪獸大學》場景AR互動打卡

彼思（Pixar）動畫慶祝35周年，即日起至8月15日於尖沙嘴海港城舉辦香港首個Pixar Fest！5.2米高、與美國總部同大的標誌性裝置Pixar Ball and Lamp設於海運大廈「海運觀點」，是粉絲打卡影相必到景點。12齣迪士尼與彼思精選電影，包括《反斗奇兵4》、《怪獸大學》、《海底奇兵2》及《靈魂奇遇記》等電影場景裝置，設置於商場不同位置，除了打卡外，透過互動活動，包括AR拍照、網上遊戲等、由實景到虛擬，帶大家穿梭於彼思動畫的精彩時刻。

5大人氣電影場景結合AR拍照體驗

除了可實景打卡，以下5大場景透過擴增實境（AR）技術可與不同角色互動。下載免費手機應用程式「Harbour Cityzen」，開啟程式內的「AR體驗」鏡頭，對準場景内的電影標誌，動畫角色隨即出現與你合照！

1.《海底奇兵2》繽紛深海歷險（地點：「海運觀點」）

2.《超人特工隊2》超能積積無處不在（地點：海洋中心二階海景長廊）

3.《怪獸大學》門後的驚嚇專員（地點：海洋中心四階露天平台）

4.《反斗奇兵4》巨型胡迪與巴斯光年（地點：港威商場大堂II）

5.《沖天救兵》升空探險歷程（地點：「海運觀點」）

下載免費手機應用程式Harbour Cityzen：IOS，Google Play

開放時間：上午10時至晚上10時

海港城Pixar Fest活動詳情：www.harbourcity.com.hk

其他好去處：

Gucci百周年巡迴展@大館

屁屁偵探特展@將軍澳中心 網上預約購票入場

運動電競挑戰站@馬鞍山新港城 五大裝置四運動電競項目供打卡玩樂

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