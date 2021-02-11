OL閨蜜下午茶之選｜Chantecaille X 四季酒店　歎下午茶獲贈鑽石級護膚品

香港四季酒店聯乘Chantecaille，即日至8月31日推出限定「花漾下午茶」，美點包括無咖啡因榛子蛋糕、紅桑子朱古力泡芙條、刁草煙三文魚伴海帶牛油意大利香草軟包。惠顧二人花漾下午茶，每人可獲贈Chantecaille鑽石級系列禮物套裝（價值$1800，包括花妍全效卸妝乳 8ml、五月玫瑰卸妝液 7ml、升級版鑽石級精華液 4ml、升級版鑽石級眼霜 3ml、納米黃金能量緊緻眼部精華 3ml、鑽石級乳霜 5ml、鑽石級面膜 5ml、Chantecaille $100現金禮券、Chantecaille旗艦店護理首次體驗禮遇），送完即止。下午茶套餐另設外帶。

Chantecaille X 香港四季酒店「花漾下午茶」

供應期：即日至8月31日

供應時間：每日下午分兩輪供應

價錢：兩位用$658（周一至周五）、兩位用$698（周末或公眾假期）（另收加一服務費）

外賣下午茶兩位用$698

地址：香港金融街8號香港四季酒店大堂

電話：3196 8882

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

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