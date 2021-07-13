OL閨蜜下午茶之選｜雪花秀 X 九龍香格里拉　歎下午茶獲贈人參抗炎護膚品

九龍香格里拉大酒店聯乘雪花秀（Sulwhasoo），即日至8月31日推出夏日「養肌再生下午茶」。鹹點有蟹肉、薑及百合三文治、人參雞卷、鴨肝凍批配杞子及合桃、烤大蝦伴薑及香草醬。甜點有橄欖油乳酪蛋糕配意式軟芝士慕絲、意式人參奶凍、杞子柑橘貝殼蛋糕、合桃白咖啡忌廉蛋糕配焦糖合桃。下午茶套餐包每位一杯香格里拉招牌茶品或精選咖啡，顧客可以額外每杯$88加享法國凱歌皇牌香檳。惠顧下午茶，每位可獲贈限量雪花秀「提・拉・緊」人參抗炎養肌禮品包（包括滋陰生人參煥顏水 15ml、滋陰生人參煥顏乳液 15ml、滋陰生人參煥顏高效精華液 3.5g、滋陰生人參煥顏精華露 5ml、10分鐘免費眼部按摩服務、$100折扣現金券）。

雪花秀 x 九龍香格里拉大酒店大堂酒廊「養肌再生下午茶」

供應期：即日至8月31日

供應時間：每日下午3時至晚上6時

價錢：兩位$638 (另設加一服務費)

地址：九龍尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

電話：2733 8988

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

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