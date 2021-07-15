消委會．卸妝液｜5個日常卸妝清潔Q&A　皮膚緊繃或因過度清潔

日常化妝後一定要好好卸妝和清潔面部，否則便會引致各種皮膚問題，例如出油或生暗瘡。消委會整理5個日常卸妝清潔Q&A，由皮膚科醫生解答有關卸妝的疑問。

1.如何選擇適合的卸妝產品？

若有皮膚問題如濕疹、玫瑰痤瘡（Rosacea）或皮膚過敏等，要避免選用一些含致敏防腐劑的產品。卸妝清潔後，皮膚出現緊繃感，可能是肌膚「過度清潔」，嚴重的情況甚至令皮膚紅腫、痕癢、脫皮等。如出現以上情況，宜盡量減少洗臉的次數，挑選較溫和的卸妝清潔產品，以及重點挑選不含致敏成分、以保濕為主的護膚品。

2.使用油性卸妝產品是否較易引致皮膚問題？

使用前參考產品上的標示了解產品的使用方法。油性卸妝產品一般質地較厚，如未能清洗乾淨，有機會因殘留的油脂而造成敏感、暗瘡或油脂粒等皮膚問題。

3.使用含過敏化學成分例如MIT/CMIT或Parabens的卸妝產品對皮膚有何影響？

過敏化學成分不單會引起過敏，更有機會引致健康問題如眼部紅腫等。若出現嚴重過敏反應，皮膚更有機會留下疤痕和紅印，同時有機會加速皮膚老化。

4.未完全卸妝致化妝品殘餘在面上，可能造成什麼皮膚問題？

殘留的化妝品會堵塞毛孔，增加出暗瘡或油脂粒機會，同時可能令毛孔粗大。

5.殘留的化妝品會增加皮膚的黑色素？

現階段未有醫學研究支持殘留的化妝品會增加皮膚的黑色素，而化妝品當中的色素一般只會停留在皮膚的表層，很少會被吸收進體內。

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