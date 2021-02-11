OL閨蜜下午茶之選｜Jurlique x HABITU 歎玫瑰主題英式下午茶　獲玫瑰護膚品換領券

咖啡店HABITU聯乘Jurlique，即日至9月12日推出以玫瑰為主題的英式下午茶「Lucent Rose Tea Set」。下午茶美點有西班牙肉桂條配玫瑰朱古力醬、麻糬窩夫配玫瑰雪糕、火腿芝士牛角包、鮮蟹肉脆薯、煙三文魚撻，顧客可自選一杯特飲，例如「巴西莓玫瑰奶泡咖啡」、「巴西莓玫瑰意式冰搖」或「巴西莓玫瑰豆奶碎冰」。惠顧下午茶可獲贈Jurlique水漾玫瑰保濕套裝換領券一張，套裝包括水漾玫瑰保濕精華5ml、水漾玫瑰保濕乳液10ml、玫瑰緻柔沐浴露30ml及精美化妝袋一個，送完即止。

Jurlique x HABITU英式下午茶「Lucent Rose Tea Set」

供應期：即日至9月12日

供應時間：下午2時至6時

價錢：每位$258（另設加一服務費）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：李沛姿（圖片由相關機構提供）

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